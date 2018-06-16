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﻿有才天下招股 入場費7171元

2018-06-16 列印
　　內地獵聘網母公司有才天下（6100）將於下周二（19日）起至下周五（22日）招股，共發行8800萬股，其中10%本港公開發售。招股價介乎每股28.5元至35.5元，最多集資31億元。一手200股，每手入場費約7171元。股份將於6月29日於聯交所主板掛牌上市。摩根士丹利和摩根大通為其聯席保薦人。

獵頭業務具增長空間

　　有才天下主席兼首席執行官戴科彬表示，中國勞工市場正處人才升級轉型階段，認為公司集中在中高端人才獵頭業務上，仍有很大增長空間。

　　目前企業客戶佔公司去年收入96.5%，個人客戶佔3.3%，戴科彬表示，去年個人收入已錄得270%增長，未來會以個人職業教育的不同服務增加這方面收入。

　　戴科彬強調，公司未來增長潛力，不會靠併購等資本項目來帶動，亦保證不會向獵頭公司收取費用。

　　問及中證監評論部份在港上市新經濟企業估值過高，戴科彬認為評論是合理的，而公司所追求增長是長遠。

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