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﻿新濠：支持政府賭牌政策

2018-06-16 列印
　　新濠博亞娛樂主席兼行政總裁何猷龍出席旗下新酒店摩珀斯（Morpheus）開幕記者會後表示，對於澳門政府曾表示會重新競投賭牌，被問到認為政府是否有需要發出更多牌照，以及發多少個才足夠，他認為牌照數目多與少沒有太大意義，現時亦有一些衛星賭場，業務模式與綜合度假村不同，他對此並無意見，會支持政府決定。

　　另外，他稱新濠影滙第二期項目總樓面面積約200萬呎，建築需時，預計年底前動工。第二期項目是非博彩元素，項目投資額有待與其他兩個基金股東商討，而第一期投資32億美元（約251.2億港元），相信第二期「都唔會少」。

影滙二期投資逾251億

　　公司已在東京及大阪設立辦公室，有與當地一些合作夥伴作探討，日本是集團在澳門以外最重視地方，傾向在大城市發展，首選是大阪及橫濱。由於日本賭場面積規模應較澳門大，估計至少要投資100億美元。

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