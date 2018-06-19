﻿再度失守兩萬五關 中美貿戰升級 杜指跌103點

美股周一早段顯著走低，杜指初段曾跌262點，再度失守25000點關，有五連跌之勢；標指和納指雙雙跌0.7%。中美貿易緊張關係不斷升級，拖累全球股市偏軟，杜指藍籌股如波音和重型推土機製造商Caterpillar，分別跌0.5%和1.5%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24987，跌103點；納斯達克指數收報7747點，升0.65點。



滙控（005）美國預託證劵價格曾見76.09港元，較香港收市價跌0.26港元；騰訊（700）美國預託證劵價格曾見404.72港元，較香港收市價跌5.28港元；港股ADR折合恒指報30081點，跌228點。



美股昨日數據淡靜，大市焦點繼續落在中美貿易紛爭，拖累大市表現。特朗普政府上周五宣佈對進口中國貨徵收兩成半關稅清單，將於七月六日生效；中國即時宣佈，七月初對總值340億美元美國貨徵收兩成半關稅。



互徵25%貨物關稅



Yardeni Research的首席投資策略師雅爾達尼稱，有關關稅問題多多，最大問題是受害者遠多於受惠者，他預期，美股整個夏季可能受制特朗普雙重人格化政策，即一方面放寬規管和減稅，但同時又採取保護主義政策，繼續波動走勢。美匯指數周一早段升見95.04點，但到美市早段升幅縮窄至0.06%。避險情緒支持下，日圓升0.33%，見110.3（每百日圓兌7.11港元）。歐羅和英鎊分別曾跌0.39%，見1.1565美元和1.3226美元，到歐市後段跌幅縮窄。



紐約七月期油價昨日美市早段回升43美仙或0.66%，見每桶65.49美元。倫敦現貨金價則窄幅靠穩，曾升2.96美元或0.23%，見每盎司1282.51美元。



港股考驗三萬關支持



港股方面，中美貿易戰開打，歐美股市偏軟，加上大型招股在即，A股資金鏈成關鍵，本周港股料有沽壓，考驗三萬點大關支持。耀才證劵研究部總監植耀輝預期，中美貿易戰仍然影響整個投資大環境，令環球政經局勢持續不明朗，料本周恒指將跟隨外圍走勢，港股將有一定程度沽壓。



A股上周連跌三個交易日，上證指數上周五收市報3021點，跌0.73%。滬深300指數則收市報3753點，跌0.53%。植耀輝認為，本周恒指能否穩守三萬點關口，要視乎A股可否回穩，以及中美貿易談判是否有好消息。



上周五美國宣佈對中國價值500億美元商品徵收25%關稅，包括汽車業、半導體、電子、塑膠等針對「中國製造2025」計劃商品。中國隨即作出反擊，同樣開出價值500美元的美國進口商品徵收25%關稅要求，商品包括大豆在內的農產品、水產、化工品、能源、汽車及醫療設備等。



植耀輝指，中美貿易戰纏繞投資者一段時間，他認為特朗普談判策略時緊時鬆，相信仍有談判空間，只是市場氣氛被影響，預期恒指三萬點關將有支持。