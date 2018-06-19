﻿啤殼新規諮詢將出爐 細價股除牌風險增

港交所即將發出限制「啤殼」新規則諮詢文件，但細價股買家除了面對該等新招外，更可能要承受除牌風險。近期遭港交所要求除牌的國能國際（918）以及中國瀚亞（8312），都是在控股權易手之後不足兩年，大股東注入資產仍受嚴格限制期間，便要面臨「紅牌」出場。



證券界人士擔心，此舉令細價股難以「翻身」，小股東也會因除牌而損手。香港上市公司商會總幹事黃明偉表示，不評論個別公司情況，但大原則是應該盡量避免除牌，讓股東「逃生有門」。



國能國際在周一（11日）發出通告，表示收到聯交所要求除牌通告，公司要在今年11月23日之前提交復牌建議，令港交所信服公司有足夠業務及資產維持上市地位，否則便要除牌。



小股東或「逃生無門」



翻查資料，國能國際在2016年9月控股權易手，新大股東國能商業在11月向小股東提出全面收購後，取得公司70.47%股權，董事會隨即大改組。由於新大股東入主不足兩年，如要向公司注入資產，便要面對如新股上市一般的嚴格審批。



出現相若情況的，還有創業板公司中國瀚亞（8312）。中國瀚亞在今年三月中，收到聯交所要求除牌通知，但該公司是在2017年1月中，才宣佈控股權易手，在同年三月底才完成全面收購，即是新大股東入主後約一年，公司便要領「紅牌」。



香港證券及期貨從業員工會副會長梁崇讓認為，當局應該給予足夠時間讓新股東改革公司業務，不應該輕易提出除牌。他又說，買殼交易不應該一刀切打壓，有些上市公司經營不善，讓這些公司易手，總好過任由他們倒閉。梁崇讓形容當局近期對除牌以及殼股的政策太過嚴厲，過猶不及。