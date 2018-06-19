﻿小米下周一招股 券商各出奇招吸客

小米下周一（25日）開始招股，有證券商提早出招搶客，例如認購新股即送小米手環；《星島日報》統計13間證券商，合共為小米預留逾1355億元孖展額。不過，市場人士認為，小米招股期撞正銀行半年結和季度結，加上美國加息，預計屆時息口將會拉高，銀行可能收緊借貸額度。耀才證券行政總裁許繹彬預料，認購小米息率「有機會上到三厘」。



小米計劃下周一（25日）至下周四（28日）在港招股，或於7月10日或11日掛牌。許繹彬說，耀才證券為小米預留400億元孖展額，額度與上月掛牌的平安好醫生（1833）招股時相若。身披「新經濟」概念的小米，自傳出上市以來熱炒一段時間，但是許繹彬說，除了小米招股期撞正銀行半年結和季度結，面臨高息口情形以外，現時新股市場氣氛也不如一年前「新經濟三寶」上市時，「已經唔係以前玩法」。



13券商留1355億孖展



他說，此前大家會在暗盤買入新股，待其正式掛牌時仍可賺錢，但是現時新股掛牌後，股價分分鐘低於暗盤價，股民抱着「走得快好世界」心態，令股價無以為繼，即使可以高於招股價，賺得也不多，孖展客很有可能「贏價輸息」。



此次小米從招股結束到正式上市，中間有長達12至13天的時間，許繹彬預計，在捱高息情形下，借款期又長，或有投資者會因此卻步，但是他說「現金抽可能會熱烈點」。



耀才證券此次針對小米也推出一些認購優惠，包括在耀才暗盤市場交易免佣金、提供特低孖展利息、接受以95%孖展額認購、新客戶免佣七個月等。



輝立證券企業融資高級主任陳英傑指，暫時未有針對小米認購推出新優惠措施，會為小米預留超過100億元孖展額，視乎認購情況再考慮是否加碼。他預計，小米招股整體凍資額與平安好醫生時相若。