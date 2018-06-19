﻿中環IFC外望——小米新旗艦店火熱 市民青睞平價機

小米上市前在香港開設新旗艦店壯聲勢，《星島日報》記者在平日下午來到位於旺角小米之家，可見人流頗多，埋單需要排隊等候。店內除了手機，也出售各種手機配件、智能家居產品，均有不少顧客在選購，可見其產品為香港市民受落，其中低價手機型號最受長者歡迎，部份型號的黑色款手機賣斷貨，店內銷售人員說斷貨已有一段時間，亦未知何時會有貨。



小米手機型號選擇多，價格從1000元出頭至5000多元不等，在店內的手機櫃枱可見，不少中老年客戶都青睞平價機，高價機型較少人問津，記者在一旁看了一段時間，就有三位顧客落單買平價機。有長者表示，小米品牌手機用起來「都幾快」，而且價格適中，與其他品牌的同等配置手機相比「平少少」，認為若不追求品牌，小米是平價機的好選擇。



他說：「現在手機都是內置電池，使用一定年期後，電量就會有損耗，有些貴價手機更換電池都需要上千元，（1000蚊）在呢到可以買部新機喇！」



177億併維珍金融 CYBG成英銀六強



英國中型銀行Clydesdale與Yorkshire母公司CYBG，昨日同意以17億英鎊（約177億港元）全換股方式，收購英國航空大亨布蘭森控制的網上銀行維珍金融（Virgin Money），成為英國六強。



CYBG加碼後，維珍金融股東包括布蘭森在內將持有合併後新銀行集團的38%股權，其股東每股可獲得1.2125股CYBG股份。這宗併購案將是金融危機以來英國最大宗的銀行合併案。



合併案仍須雙方股東通過，新合併銀行以資產排名將為英國第六大銀行、擁有600萬客戶，資產負債表上看700億英鎊。雙方表示，預期合併後通過裁減1500個職位令人手降至8000人後，將每年節省1.2億英鎊的稅前開支。



高瞻