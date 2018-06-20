﻿特朗普加碼向萬五億華貨加關稅 環球小股災 杜指挫287點

中美在貿易關稅對陣上劍拔弩張，美國總統特朗普揚言若中國報復將加碼向2000億美元（逾萬五億港元）中國貨加徵關稅，加上參院復活對中興的禁售令，美股昨日六連跌，杜指初段重挫逾342點或1.37%，蒸發今年以來升幅。歐市主要股市後段續跌，亞洲股市見四個月新低。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24700點，跌287點；納斯達克指數收報7721點，跌21點。



滙控（005）美國預託證劵價格曾見75.48港元，較香港收市價升0.88港元；騰訊（700）美國預託證劵價格曾見399.08港元，較香港收市價升2.28港元。



杜指成份股波音和Caterpillar跌2%，其他對華業務較多的例如晶片股高通、顯示卡晶片輝達和福特車廠股價跌至少1%。



恐慌指數見三周高



美股恐慌指數（VIX）飆升至三周新高，曾見十四點六八，資金走入美匯、日圓和美債避險。美匯升0.57%，見95.296點；日圓升0.9%，見109.55；美國10年期債價造好，令孳息走軟四基點，至近三周新低的2.88厘。



歐市倫敦、巴黎和法蘭克福三大股市後段跌0.55%至1.38%。



亞洲股市全線走低，MSCI的日本以外亞太股指數曾跌1.5%，見二月初以來新低，除中港股市重災區外，其他股市跌0.7%至3%。



資金繼續從高風險新興經濟體撤走，較脆弱的亞洲貨幣例如南韓、印度盧比、泰銖等繼續走軟。韓圜跌0.39%收盤；新台幣跌0.31%；印度盧比跌0.46%；泰銖跌0.55%。巴西雷阿爾和土耳其里拉，分別跌0.93%和1.35%。



港股方面，環球股市被貿易戰雲籠罩，恒指最多跌977點或3.2%，低見29332點，收市報29468點，跌842點或2.8%，為今年2月9日以來最大單日跌幅。國指低見11398點 ，創今年新低，收市跌378點或3.2%，報11492點，大市成交額為1530億元。



港股急瀉842點



港股及A股連跌四日，滬綜指跌穿3000點關口，收市跌115點或3.8%，報2907點，為近兩年新低。



除了太古（019）微升0.9%之外，藍籌股全線下挫，重磅股騰訊（700）跌3.2%，收報396.8元；滙控（005）跌2.3%，收報74.6元。中國旺旺（151）為跌幅最大藍籌股，跌6.8%，收報7.1元。



中資金融股向下，中國銀行（3988）跌3.4%，收報3.96元；工商銀行（1398）及建設銀行（939）分別跌3%。