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﻿中興禁令恢復 股價大插兩成五

2018-06-20 列印
　　復牌僅一周的中興通訊（763）命運或又逆轉。有美媒稱，美國參議院通過法案，否決美國總統特朗普與中興達成的和解協議，中興銷售禁令死灰復燃。

　　昨日中興股價再度大插24.81%，失守十元關，自復牌以來，該股股價已遭腰斬，創2016年7月以來新低。

　　彭博、《華爾街日報》等多間美媒報道，美國參議院18日以85比10高票通過《國防授權法》，要求恢復對中興的制裁，並禁止美國所有政府機構購買或租賃中興、華為及其下附署子公司的通訊產品及服務，同時禁止美國政府利用補助或貸款方式資助上述兩家中國公司及附屬企業。

　　接下來，該修正案將被送至參、眾兩院的聯合委員會商議。特朗普今日會晤共和黨參議院，討論允許中興通訊恢復經營的辦法。
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