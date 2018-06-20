﻿中興禁令恢復 股價大插兩成五

昨日中興股價再度大插24.81%，失守十元關，自復牌以來，該股股價已遭腰斬，創2016年7月以來新低。
彭博、《華爾街日報》等多間美媒報道，美國參議院18日以85比10高票通過《國防授權法》，要求恢復對中興的制裁，並禁止美國所有政府機構購買或租賃中興、華為及其下附署子公司的通訊產品及服務，同時禁止美國政府利用補助或貸款方式資助上述兩家中國公司及附屬企業。
接下來，該修正案將被送至參、眾兩院的聯合委員會商議。特朗普今日會晤共和黨參議院，討論允許中興通訊恢復經營的辦法。
新屯門中心發生三屍倫常命案，疑兇彭靖瑜曾在中大修讀護理卻中途停學，她長年受濕疹困擾，情緒爆煲，有網民發現她曾以別名在網上查詢氦氣自殺的效力，又埋怨父母把濕疹遺傳給她，她涉在父親節狠下毒手，向熟睡中的父...
2018-06-20
美國國會參議院周一以八十五票對十票通過《國防授權法案》，除了提高軍人的薪酬外及其他軍事開支外，還加入一項修訂條款，恢復頒佈禁令，禁止中興通訊購買美國的零部件，包括高科技晶片。此舉無形中扭轉美國總統特朗普本月初「放生」中興通訊的決定。 眾議院本來已於上月通過《國防授權法案》，但參議院提出修訂，加入針對中興通訊的條款。 整項法案現在又要轉交回眾議院商議，定出折衷方案再重新表決，然後交給特朗普簽署成為正式法例。 這項法案對中興通訊造成新的打擊，該公司周二早上在港股市場暴瀉超過兩成。自上周復牌以來，該公司股價已累積暴跌逾六成。
2018-06-20
中美貿易摩擦進一步升級！美國總統特朗普周一宣佈，已指示貿易代表署準備向總值二千億美元（約一萬五千六百億港元）中國貨品徵收百分之十關稅，此舉令中美兩國進一步推向爆發貿易戰的邊緣，中國商務部揚言作出強有力...
2018-06-20
近期，何文田豪宅交投稍為減少，除了是二手業主叫價繼續硬淨，部份睇樓客流向一手市場有關。其中指標豪宅屋苑半山壹號吸引投資者以約2120萬元購入3房單位。另外，君頤峰亦有業主放盤6年，終以2515萬元沽出...
2018-06-20
中美在貿易關稅對陣上劍拔弩張，美國總統特朗普揚言若中國報復將加碼向2000億美元（逾萬五億港元）中國貨加徵關稅，加上參院復活對中興的禁售令，美股昨日六連跌，杜指初段重挫逾342點或1.37%，蒸發今年...
2018-06-20
葡萄牙隊長C朗拿度一直秉承波贏到盡、彩攞到盡宗旨，今晚世界盃B組次輪於莫斯科盧日尼基球場鬥弱旅摩洛哥，勢必殺無赦。這名三十三歲射手今仗入一至三球即有多重意義，今仗三分、個人各大紀錄和決賽周金靴獎全不誤。（Viu99、now616、618台今晚8:00直播） C朗對上三屆世盃各入一球，今屆第一場即大發神威，在B組首輪連中三元，以一己之力率領葡萄牙3:3逼和同組最大對手西班牙。這名皇家馬德里前鋒今仗鬥世界排名僅四十一位的摩洛哥，預料可率隊贏到盡爭取出線，更全力數胡務求彩攞到盡。 事關，這名三十三歲球星目前已累積八十四個國際賽入球，今仗攻入一球即可超越匈牙利名宿普斯卡斯，...
2018-06-20
一年一度的香港博物館節載譽歸來！今年將舉行過百項活動，最吸引眼球的是多項特備活動大玩懷舊風潮，重現上世紀五、六十年代生活文化，復刻昔日時光。 查實多項懷舊節目與首份香港非物質文化遺產（下稱非遺...
2018-06-20
近日憑大熱韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》而人氣急升的男星丁海寅，前晚於九龍灣展貿舉行首次香港見面會。丁海寅出盡法寶與fans打成一片，大展歌喉又抱抱幸運fans，但他以廣東話自我介紹時就講錯了粗口諧音。...
2018-06-20
沙中線工程屢爆醜聞，港鐵昨天先後公佈會展站及土瓜灣站事故的報告，兩個承建商有不可推卸的責任，港鐵必須追究到底，遏止「豆腐渣」建築歪風滋生，並要深切糾正管理紕漏。 兩站事故中，港鐵前線人員是否涉監管疏忽，或工程人員違反專業守則，港鐵不能護短，徹查後須作紀律懲處。港鐵管理層亦要深切反省，為何沒有即時向政府通報。 會展站挖掘工程，承建商禮頓在兩幅垂直牆之間，挖掘工序未有安裝合適支撐，港鐵人員巡查中察覺問題，但港鐵沒有向政府通報，只要求禮頓提交修復方案。港鐵是否低估了嚴重性？或為追求效率，不想政府介入？紙包不住火，事故被揭露後，公眾質疑港鐵的監管能力，即使內部撥亂反正，公眾不免懷疑...
2018-06-20
今日無馬跑，甚多外籍騎練都趁機出門度假，史卓豐卻是少數的例外，兼日日到場操馬，他表示既然收鑼後便會離港充電，故不急於現在放假，更希望留港可爭取到更多機會多贏頭馬。周日賽事，史卓豐暫卜定八駒，他認為以「...
2018-06-20