﻿估值受壓大降近半 小米CDR申請急喊停

中證監日前點名批評部份新經濟股份出現估值泡沫後，小米昨日突然宣佈叫停CDR（中國預託證券）申請。有報道指，因監管機構擔心小米的估值壓力，故屬意先在港上市，令之後發行CDR估值有市價可參考。消息公佈後，小米傳出最新估值下限降至550億美元（約4317億港元），較今年初曾傳出的1000億美元減少接近一半。



小米昨日透過官方微博公佈，經過反覆慎重研究，決定先在香港上市之後，再選擇機會通過發行CDR在中國境內上市，並同時向中證監申請推遲召開發審委會議。中證監的發審委原定昨日（周二）進行審核小米集團的CDR申請。在小米公佈決定後，中證監迅速回應指，尊重小米的選擇，並取消對小米的審核。



可提供合理定價範圍



外媒引述中證監人士指，小米估值較預期高，形容推遲發CDR屬「好事」，並認為當小米在香港上市後，會反映出更為合理的價格範圍，可以等到這個合理範圍後再發CDR，對市場及投資者均更為有利。該人士續指，小米的決定不會影響CDR基金，因沒有小米，還有其他創新企業可供投資者選擇。



小米變陣後，有外媒引述消息人士指，由於小米與中國監管機構在CDR估值方面存在爭議，小米已將其估值下調至550至700億美元（約4317億至5495億港元）。對上一次傳出的小米估值下限為700億美元，在短短數周之內變成估值上限，而最新的下限550億美元，更只是曾經傳出過最高估值2000億美元的四分之一。



中證監上周五指出，部份新上市的內地新經濟股份，股價均在上市後短期內跌破發行價，造成新經濟公司高估值泡沫，令投資者擔憂。因此，中證監將要求新經濟試點企業提交估值報告。