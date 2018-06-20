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﻿德勤料新股集資增近半

2018-06-20 列印
　　德勤預期，2018上半年新股將有約101宗，按年升49%，惟半年集資額只有503億元，按年減少8%。全年則有180宗上市，按年升12%，上市集資額介乎1600億元至1900億元，按年最多升48%。德勤全國上市業務組聯席領導合夥人歐振興指，下半年的上市活動將受制於美元強勢，令部分資金回流至美元區。

　　歐振興指，主板和創業板上市要求提升，以及美國縮表與中美貿易摩擦等事件，未有影響中小企業上市的意願。他認為，香港今年的新股集資額排名有望由現時的全球第五位，躋身三甲。以集資額計算，目前首四位分別為紐交所、納斯達克、上交所及德國證券交易所。
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