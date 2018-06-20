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﻿財險首五月保費收入增一成五

2018-06-20 列印
　　昨日有三家內險公司公佈最新的收入表現。中國財險（2328）公佈，按照中國企業會計準則編制，今年首5個月原保險保費收入為1666.64億元（人民幣，下同），按年增長15.03%。

　　中國再保險（1508）則公佈，今年首5個月，經由子公司中國大地財產保險所獲得的原保費收入總額約為182.74億元，按年升19.63%。

　　另外，中國太保（2601）公佈，今年首5個月，子公司中國太平洋人壽保險、中國太平洋財產保險累計原保險業務收入分別為1104.68億元及505.40億元，按年分別上升17.84%及17.15%。兩者收入合計1610.08億元，按年增長17.62%。
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