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﻿齊屹科技通過聆訊料集22億

2018-06-20 列印
　　百度有份投資、經營內地網上室內設計及建築平台齊家網的齊屹科技（Qeeka Home）上周五通過上市聆訊，據外媒報道，集團是次上市集資最多21.8億元，預計本月27日定價，7月5日掛牌。另外，新股加達控股（1620）暫錄得國際配售超額5倍。

　　齊屹科技擬發行2.42億股，其中10%在港公開發售，每股招股價介乎6.8元至9元，即集資16.5億至21.8億元。另基礎投資者將認購相當於發行量約14%的股份，其中浙江美大實業及Sea Wise Holdings已成為基礎投資者，兩者合共認購總值約3400萬元的股份。

　　另外，信義光能（968）昨日公佈，已就分拆從事太陽能發電場業務的信義能源上市，向聯交所遞交申請。
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