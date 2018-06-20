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﻿國泰購20架A350-1000客機

2018-06-20 列印
　　國泰航空（293）昨日接收首架空中巴士A350-1000客機，於昨日由法國圖盧茲出發飛返香港，而今次回港的飛行航程，當中有10%燃料會採用混合航空生物燃料，該公司希望在2020年能達炭排放中和增長的目標。國泰共訂購20部同型號客機。

　　國泰航空顧客及商務總裁盧家培表示，國泰是同業中擁有其中一支最年輕長途機隊，而長途機平均機齡只有5.6年。國泰今年將共接收8架A350-1000，其餘12架客機則於2021年前全部接收。

　　A350-1000客機初期將運作亞洲航線，首班商業運作航班為7月1日往來香港及台北（CX484），其後將於9月15日運作華盛頓新航線。
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