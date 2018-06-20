﻿中環IFC外望——PayMe可綁滙豐戶口 每月最多增值五萬

滙豐不斷增加PayMe個人手機轉帳服務，由本周後期起，將新增PayMe可連結滙豐個人銀行戶口進行增值功能。屆時PayMe用戶每月增值上限可提高至三萬元，如用戶能提供香港住址資料，每月增值限額可進一步提升至五萬元，遠較現時只限透過信用卡增值最多五千元為高，這不單方便用戶「食飯夾錢」，亦方便他們「比家用」及日後購物。



每日增值上限方面，沒提供香港住址的PayMe用戶以滙豐銀行戶口增值限額與信用卡增值無異，同為最多五千元，若能提供住址，每日增值上限則提高至兩萬元。



PayMe用戶既可使用滙豐銀行戶口或任何銀行的Visa或MasterCard信用卡進行增值，亦可混合兩種增值渠道使用，舉例一名沒提供住址資料的用戶，本身以滙豐銀行戶口增值的每月上限為三萬元，但他可選擇利用信用卡增值其中五千元。



滙豐香港區零售銀行及財富管理業務電子服務平台主管艾俊安未有透露PayMe的用戶量，但指增長令人滿意。他續指，該行會陸續增加PayMe的新功能，已計劃年內推出P2M（個人對商戶）的支付服務。



李嘉誠基金再斥5.8億增持長實



早前退任長和系主席，現時出任資深顧問的李嘉誠，透過旗下基金繼續增持長實（1113）股權。在昨天大跌市當中，他名下基金亦有出手增持。



最新一輪增持行動為時三日，由上周四（14日）開始，在上周五（15日）以及昨日合共購入890.65萬股，平均價由64.98元至65.63元不等，涉資約5.84億元。



如果單計昨日大跌市，李嘉誠名下基金以64.98元平均價，增持79.2萬股長實，涉及資金約5100萬元。長實昨日收報64.15元，跌2.3%。同系長和（001）亦跌2.4%，收市報86.35元。在連續三日增持後，李嘉誠名下基金在長實股權，由31.82%增至32.06%。



在今年四月，李嘉誠亦透過基金會多次增持長實，包括在4月10日至17日的六個交易日，總共增持1117萬股，涉及資金7.41億元。



在4月24日以及25日，亦動用2.3億元，買入接近348萬股。



高瞻