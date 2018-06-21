﻿中美貿戰市場虛怯 美股反覆 杜指跌42點

環繞中美貿易戰存在不明朗，加上新的併購消息，帶動杜指初段曾升104點，見24804點；標指和納指分別升0.3%和0.6%。惟其後杜指表現反覆，一度倒跌71點至24628點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24657，跌42點；納斯達克指數收報7789點，升55點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見75.82港元，較香港收市價升0.62港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見399.40港元，較香港收市價跌0.80港元。



聯儲局主席鮑威爾在葡萄牙歐洲央行論壇上發表的書面演講重申，支持漸進加息理據仍然強勁，指失業率低企且持續向下，加上通脹接近儲局目標和前景風險大致均衡，故需要維持漸進加息步伐。



儲局重申漸進加息



另外，面對最大有線電視商Comcast加入競購，迪士尼將收購二十一世紀霍士價碼，上調至逾700億美元現金加股票，壓倒Comcast約650億美元的全現金收購建議。



全美房地產代表協會出爐的五月二手樓銷售，按月跌0.4%，至543萬間的年率化後單位，較分析師預測的552萬間少；樓價中位數按年升4.9%，至新高的26.48萬美元。數字反映供應缺乏和叫價上升影響。



美匯指數靠穩，到美市早段升幅由早段的0.3%，縮窄至0.04%，見95.053點；日圓回軟0.17%，見110.25（每100日圓兌7.11港元）。



沙特阿拉伯試圖在周五召開會議前，說服伊朗等成員同意每日增產50萬桶，消息後紐約七月期油價升幅擴大至1.1美元或1.69%，見每桶66.17美元。



倫敦現貨金價則跌3.95美元或0.31%，見每盎司1270.75美元。



港股方面，受中美貿易戰影響，港股恒指走勢反覆，於29500點附近爭持，曾低見29406點；惟受A股回勇帶動，恒指上午尾段快速攀升，最多升476點，高見29944點；午後升幅收窄，全日升228點，收報29696點。大市成交額1098億元。



A股回勇 恒指彈228點



股王騰訊（700）重上400元大關，高見404.6元，全日漲0.86%，收造400.2元，成交額91.96億元。



復牌後一直暴跌的中興通訊（763）發公告澄清稱，美國參議院通過對DNAA版本非美國法律。受此消息影響，一周跌幅逾五成的中興終於反彈，開盤即漲3.76%，午盤走勢強勁，高見11.86元；全日暴漲20%或1.97元，收報11.82元，創2017年11月以來最大漲幅，成交9.6億元。



瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘表示，看好港股前景，預料今年恒指於三個月內可見33000點，未來12個月可高見34000點。