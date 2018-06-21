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﻿在岸人幣回穩 微升28點子

2018-06-21 列印
　　人民幣在岸價（CNY）經過前日暴跌後，昨日回穩，最高曾見6.4639兌1美元，日盤收報6.4715，微升28點子。港匯亦見反彈，暫偏離7.85弱方兌換保證水平。

　　人民幣中間價則報6.4586，大幅下調351點子，創逾四個月來最大下調幅度。

　　交易員指出，昨日中間價疑似有過濾，貶值較預期小，可能是監管層向外界傳達不希望人民幣過快貶值訊息，市場結匯需求有所上升。但中美貿易爭端升級仍影響市場情緒，料短期人民幣貶值壓力加大。

　　人民幣離岸價（CNH）昨表現平穩，全日徘徊於6.4662至6.4870之間。截至晚上9時CNH報6.4740，升32點子。

　　港匯則明顯轉強，最高見7.8461兌1美元，截至晚上九時報7.8466，升27點子。
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