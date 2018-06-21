  • 2018年6月21日 星期四
  • 31º
  • 79%
熱門： 濕疹世盃狂熱大阪地震港鐵特朗普

日報新聞 > 財經

﻿宏利推新年金　內部回報率見5%

2018-06-21 列印
　　自按證公司去年公佈即將推出終身年金計劃，愈來愈多保險公司推出不同的年金產品。宏利香港宣佈推出新年金計劃，客戶可選擇繳付保費的年期、退休後希望獲得的每月入息和何時開始收取入息等，操作更靈活；最低年供款額為4000元，預期內部回報率約5%，當中包括保證及非保證回報率，後者視乎產品組合及實際情況而定。

　　宏利香港個人理財產品業務部首席產品總監紀榮道指，宏利調查顯示約15%受訪者表示持有年金產品，而政府推出的「終身年金計劃」接受65歲或以上長者投保，故推出新產品，冀吸納30至55歲在職人士。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd