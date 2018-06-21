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﻿包浩斯料純利跌四成

2018-06-21 列印
　　多間公司昨發盈警，包浩斯（483）一反近期服裝股業績向好之走勢，預期截至今年3月底止年度，純利下跌30%至40%，以去年純利6490萬元計即今年盈利只有3900萬至4500萬元。業績未如理想，主要由於並無上一個財政年度出售一項物業的盈利，以及取消註冊附屬公司而錄得的一次性非經常增益，合共約1360萬元，台灣因零售市場停滯不前而表現疲弱，令純利下跌。包浩斯昨日收報1.82元，無升跌。

　　從事新能源汽車及採礦的中國動力（476）同發盈警，預計截至今年3月底止年度虧損將擴大，由於智利礦石業務附屬公司減值虧損，以及廣西採礦業務資產減值虧損所致。中國動力昨日收報0.122元，跌1.6%。
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