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﻿招商局港口成深圳赤灣附屬

2018-06-21 列印
　　招商局港口（144）昨天宣佈進行股權重組。內地上市公司深圳赤灣以246.5億元人民幣，從母公司招商局集團手上購入招商局港口股份。完成交易之後，深圳赤灣將直接持有招商局港口38.7%股權，而在一致行動協議之下，招商局港口將成為深圳赤灣的附屬公司。

　　為了支付上述收購，深圳赤灣將發行11.48億股A股給招商局集團，相當於64.05%股權。完成重組之後，招商局集團將間接持有深圳赤灣87.8%股權，並將維持為招商局港口的最終控股股東。

　　以往深圳赤灣以及招商局港口都是從屬於招商局集團之下，但經過重組之後，改成招商局集團持有深圳赤灣，深圳赤灣持有招商局港口。
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