﻿滙豐：七成企業接納IT

滙豐工商金融發佈今年進行的「數碼營商」市場調查顯示，有74%的受訪本港企業認為科技有利其業務，較2016年的比例高出5個百分點，反映企業對數碼科技的認識有所提高，但只有28%受訪企業已經或計劃應用數碼科技，主要因為缺乏相關知識及擔心風險。



調查發現，43%受訪企業使用手機或平板電腦處理日常業務；按年齡劃分，40歲以下受訪者的比例更達51%。綜觀各項流動銀行的服務中，最普遍使用的服務為查詢帳戶結餘和匯款紀錄。同時，63%受訪企業相信利用生物認證識別身份，比使用密碼更安全；另有42%企業認為科技帶來的好處可體現於數據收集方面，該比例遠高於2016年的7%，反映他們更加重視數據的使用。