﻿中環IFC外望——舊經濟時代終結 通用電氣告別杜指

過去111年一直是杜指創始成員兼成份股的美國通用電氣（GE），這個曾經是最強藍籌、經濟支柱的工業巨頭，由於近年股價每況愈下，下周二將被剔除杜指，由美國最大連鎖藥房Walgreens Boots Alliance取代，成為最後一名告別杜指的創始成員，為舊經濟工業股時代劃上句號。



GE在杜指於1896年創立時已是12名成員之一，自杜指於1907年擴大至目前30隻藍籌指數以來一直是成份股，15年前曾是全球市值最高上市公司，如今卻因為陷入困境而將被踢出杜指，成為最後一位告別杜指的創始成員。



標普杜指的指數委員會主席布列策表示，讓GE退出，加入Walgreens，將會令杜指更能代表美國經濟消費和保健市場，有關轉變更能反映當前經濟和股市表現。



GE過去一年來股價累跌55%，蒸發超過1000億美元（7800億港元）市值，昨日美市初段跌0.9%，見12.8美元。這間百年老號的市值曾在2000年攀上頂峰，達5940億美元，當時是最大市值美國公司，但近年市值不斷收縮。



瑞銀：內地監管無礙網上平台發展



有不少人每日都會使用網上平台，除了傳統社交平台及直播平台，去年內地短片平台快速發展。瑞銀香港及中國互聯網研究聯席主管劉源表示，近期內地監管機構就內容規管，對大公司而言影響不大。



劉源指出，長影片、短影片及直播平台都在互相競爭，用戶花費在網上平台時間雖有增長，但增長放緩，視乎用戶分配在不同平台時間。除線上平台競爭之外，線上線下類似產品亦存在競爭，例如有好電影上映，與電影有關網上平台瀏覽量或受影響。



早前瑞銀發表一份研究報告，調查中國互聯網平台用戶習慣，發現用戶最常透過社交平台看短片，其次是短片應用程式及綜合影片平台。劉源認為，未來使用應用程式看短片用戶人數，將超過社交平台。



有傳統社交平台開拓短片市場，這些項目仍有一定吸引力，雖然競爭大，但網絡巨頭短期內應不會放棄投資，因能夠收集用戶數據，加以分析後有利銷售其他產品。



高瞻