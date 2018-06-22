﻿中美貿易角力 波音股價低迷 美股反彈乏力 杜指挫196點

美股周四早段繼續在中美貿易戰陰影籠罩之下，杜指初段見八連跌，是去年3月以來最長跌浪，曾跌近200點，見24458點；標指跌近0.1%，而納指受惠串流視頻網站Netflix股價新高，曾突破7800點新高關口，其後由升轉跌。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24461點，跌196點；納斯達克指數亦跌68點，報7712點。



滙控（005）美國預託證價格曾見74.33港元，較香港收市價跌0.07港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見391.91港元，較香港收市價跌4.89港元。



面對美國總統特朗普威脅進一步向2000億美元中國徵收關稅，中國指其有違之前談判取得的共識，令依賴海外收入的杜指成份股波音和Caterpillar的股價，在美市早段繼續走低。



勞工部出爐的上周新申領失業救濟人數按周少3000人，至21.8萬人，少於預期的22萬人；截至前周的四周持續申領失業救濟人數則按周增2.2萬人，至172.3萬人。



同日出爐公佈的五月份領先經濟指標按月升0.2%，較預期的0.4升幅小。



Netflix獲調高目標價



美國網上串流視頻服務商Netflix獲Pivotal Research上調目標價至500美元後，股價再創新高，帶動納指初段造好。



港股方面，在貿易戰陰霾之下，港股的反彈只屬曇花一現。恒生指數早段曾反彈186點，但內地股市繼續「插水」，拖累港股表現，恒指全日倒跌400點，相當於1.4%跌幅，收市報29296點，創今年收市新低，並且逼近俗稱「牛熊分界線」的250天平均線。港股總市值昨天跌至33.75萬億元，本周累計蒸發1.14萬億元，反映貿易戰牽連甚廣。港股收市之後，夜期接力下跌，早段曾跌180點，低見29116點，跌破恒指今年的29129點交易時段低位。



恒指昨天最多曾跌410點，低見29285點，只差4點，便跌穿牛熊分界線的29282點水平。全日波幅接近600點，即日鮮短炒交易活躍，大市總成交維持在千億元以上，錄得1035億元。國企指數收報11364點，跌141點，相當於1.2%跌幅。



金融股成跌市元兇



金融股成為推低恒指的元兇，友邦（1299）跌2%，收市報67.65元，而滙豐控股（5）亦跌1.1%，收市報74.4元。在大跌市之中，部份半導體股逆市上升，主要是憧憬中央會扶持相關行業，以應對貿易戰。華虹半導體（1347）升9.1%，收市報26.25元，並曾見27.85元的上市新高。中芯國際（981）升3.3%，收市報11.16元，而先進半導體（3355）升6%，收報0.88元。