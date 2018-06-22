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﻿英八月加息機率回升 英鎊反彈

2018-06-22 列印
  英國央行昨日議息後一如預期，維持基準利率在0.5厘水平不變，央行首席經濟師意外加入支持加息陣營，帶動8月加息的機率回升至六成一，英鎊應聲止跌回升見1.32美元。

  MPC決定對下一次8月議息會否加息的看法持開放態度，刺激投資者將8月加息的預期，由會前不足五成上調至約65%。

　　英鎊匯價應聲止跌回升，由會前的7個月低位1.3103美元（英鎊兌10.27港元），反彈0.51%，見1.3239美元（英鎊兌10.38港元）。

  英國5月服務業與零售業均呈現起色，但製造業和工資令人失望，而與會官員多認為經濟放緩屬暫時現象。MPC整體均同意勞工市場的閒置資源大部份已被吸收，有少數成員預期工資增長可能較預期強，認為現在著手加息，比往後作出較預期進取的加息步伐更穩當。
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