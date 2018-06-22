﻿小米入場費4444元 下周一向米粉招股

小米明日公佈招股詳情，昨日舉行投資者推介會，雷軍及其餘六位創辦人罕有齊齊現身，機構投資者反應參差，部份表示未有認購股份，仍在考慮中，個別表示已付了訂金，看好其業務發展。以招股價計算，小米今年預測的市盈率約在39.6倍至51.3倍之間，較大部份國際大型科網股都要貴。以招股價17至22元計算，一手200股入場費約4444.3元。



據昨日向投資者發放的銷售文件披露，小米共引入七名基礎投資者，合共認購約5.48億美元（約43億港元）股份，按認購金額規模排名，最大的是CICFH Entertainment（中投中財娛樂）認購1.92億美元（約15億港元），其次是中國移動和高通，各認購一億美元（約7.8億港元），其三是國家開發銀行的私募基金認購5.18億港元；其餘包括保利集團認購3200萬美元（約2.51億港元）、順豐認購3000萬美元（約2.35億港元），以及招商局集團認購2800萬美元（約2.19億港元）。



市盈率幾貴絕全球科網股



由於小米於本周二擱置同時在內地發行CDR（中國預託證劵）的計劃，市場揣測箇中原因不外乎與中證監上周評論新經濟股估值過高有關。



昨日有參與推介會的投資者表示，會上小米只談了些大藍圖（big picture）。問到現時估值是否合理，這名投資者回答指「下限吧！」另一位投資者示，500億美元估值算是可以，但強調未決定會否投資。



以招股價17至22元計算，小米今年預測市盈率介乎39.6倍至51.3倍，僅次於美國科網龍頭之一的Amazon的83.7倍，亦較全球知名手機及電腦品牌蘋果公司的16倍，貴超過兩倍。



雖然小米以其「平、靚、正」手機知名，但近年亦積極拓展家居電器，公司一度聲稱自己與韓國品牌Samsung比較更為合適，可是其現時市盈率較Samsung的貴最少5倍。



國內科網股方面，小米亦較騰訊（700）和阿里巴巴貴，可謂幾乎貴絕全球龍頭科網股。