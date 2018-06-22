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﻿時間廊上月同店銷售增16%

2018-06-22 列印
　　寶光實業（084）旗下「時間廊」截至今年3月底止年度業務逐步改善，由於陸續關閉表現欠佳店舖，嚴控租金及營運支出，除利息及稅項前虧損減少59%至4870萬元。大中華及泰國同店銷售回復增長，今年5月時很大比重的店舖已經翻新以迎合新零售概念，時間廊正強化品牌及產品組合以提升零售表現。香港時間廊於今年3月底止半年的同店銷售有8%增長，而4月及5月的同店銷售按年加快上升至約16%。

　　今年初寶光以4億元出售業務予大股東之後，公司的虧損改善，今年3月底止年度，寶光虧損淨額減少15.3%至1.506億元，每股虧損14.39仙，不派末期息。
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