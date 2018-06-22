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﻿舜宇否認發內幕消息

2018-06-22 列印
　　舜宇光學（2382）股價昨日急挫9%，收市報143元，為表現最差藍籌。舜宇光學進行反向路演之後，部份大行發出的報告，對該公司前景看法審慎，觸發沽壓。舜宇光學收市後發出通告，表示在反向路演期間，只提供市場及業務最新資料，但並無提及銷售收入、毛利率以及盈利預測，即是否認向投資界發放內幕消息。

　　所謂反向路演，是指上市公司邀請分析員或基金經理到其生產設施實地視察。舜宇光學昨天的通告指出，由2009年開始，該公司每年均舉行反向路演，以作宣傳之用，期間只向與會人士談及技術和市場的最新發展，並無提供銷售收入等內幕消息。換言之，盈利以及股價預測均只是分析員意見，並不代表舜宇光學的立場。
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