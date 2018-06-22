﻿莎莎全年賺4.4億 派40周年特別息3仙

本港零售市道持續向好，帶動零售股業績造好。莎莎國際（178）公佈截至今年三月底止年度業績，純利升34.7%至4.4億元，營業額增長6.2%至80.17億元；毛利率42.1%，擴大0.5個百分點，每股末期息11仙，慶祝成立40周年派特別息3仙。



主席及行政總裁郭少明透露，截至上周的季度本港同店銷售增長達25%。營業額則升近三成，預計內地旅客消費將支持下半年本港零售市道，計劃今年在港開設5至6間新店。



莎莎昨日中午公佈業績後，股價升3%高見5.6元，收市報5.54元、升2.21%。公司首席財務總監陸楷表示，本地消費意欲增強，中國三四線城市居民的財富效應和人民幣升值，均推動外遊及消費意欲，看好今年下半年銷售表現。



績後股價升逾2%



截至三月底集團店舖數目淨增加3間「莎莎」，淨減少1間單一品牌專櫃，增3間至265間。問及未來港澳地區的開店策略，郭少明稱將增加住宅區及鄰近內地邊境的店舖數目，去年香港店舖的續租租金下跌一成，計劃今年在港開設5至6間新店。內地今年計劃開8至10間新店，其中4間位於大灣區城市，初步選址東莞、珠海及江門。



今年港增五至六間分店



莎莎近年積極進軍電商業務，剛過去的3月底年度虧損收窄至2830萬，2017年3月底年度則虧損為6710萬，惟營業額跌近兩成至3.8億元。問及未來電商的部署，郭少明以世界盃作比喻，「去年守、今年攻」，去年整合倉庫營運及配送渠道，長遠有助降低營運成本，未來以爭取更多容戶為首要策略，有信心電商業務持續改善，但未有回應預計何時達至收支平衡。



期內莎莎正式結束台灣業務，涉及約2510萬元淨虧損。郭少明直言，撤出台灣不代表香港的發展模式不能套用於其他市場，現時內地業務虧損持續收窄、馬來西亞業務亦發展穩定，未來將結合線上及線下模式發展。