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﻿人幣受壓在岸價創五月低

2018-06-22 列印
　　中美貿易戰陰霾下，美元強勢持續，人民幣昨又顯著下跌，且跌穿6.5關口，人民幣在岸價（CNY）日間一度大跌359點子，低見6.5074兌1美元，人民幣離岸價（CNH）更低見6.5168水平。交易員預期，人民幣匯價仍會受壓。

　　人民幣在岸價日盤昨最後收報6.4917，較上日大跌202點子，再創逾5個月的新低。人民幣中間價則兩連跌，報6.4706，跌120點子。人民幣離岸價更一度跌破6.51，最多曾跌357點子，截至晚上七時許，報6.5056，下跌245點子。
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