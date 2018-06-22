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﻿思捷發盈警　勁蝕22.7億

2018-06-22 列印
　　經營時裝品牌Esprit的思捷（330），營運情況毫無起色。該股昨日收市後發盈警，預期截至6月底止錄得全年除利息及稅項前虧損經營虧損，由去年蝕1.02億元，大幅擴大至蝕21.7億至22.7億元，連續第四年錄得經營虧損，實體店人流下降仍然是集團營運的「致命傷」。

　　集團近年積極重組，關閉虧損的實體店，冀集中資源發展現有的店舖，不過實體店銷售仍然未見起色。思捷指出，由於顧客光顧實體店的流量下降導致收入下跌高於預期，料2017/18財政年度經營虧損介乎9億至9.5億元。

　　集團在中國業務的表現繼續大跌，思捷過去已多次為中國業務作出減值，集團今次再為中國業務的商譽作7.9億元減值。
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