﻿中環IFC外望——創科新股湧港 美團今申上市

在小米即將登陸港股之際，據內地媒體報道，騰訊（700）為股東之一的美團點評計劃今日向聯交所遞交上市申請，承銷商包括高盛、摩根士丹利、美銀美林及華興資本，而每股定價及融資規模有待確認，美團點評對市場傳聞不予置評。



早前有報道指，美團點評擬集資60億美元（約468億港元），目標估值為600億美元（約4680億港元），最快今年十月掛牌。



美團點評是在2015年十月由美團網與大眾點評合併而成，打造生活服務平台，涵蓋團購、餐廳預訂及點評、餐飲外賣、酒店及打車業務等。據資料顯示，美團點評上年整體收入逾330億元人民幣，GMV（網站成交金額）達3600億元人民幣，活躍買家數為3.1億，活躍商戶440萬。



美團點評在2016年一月進行了合併後的首輪融資，融資額逾33億美元，公司估值增至180億美元，該輪融資由騰訊、俄羅斯投資公司DST及摯信資本領投。最近一輪融資是在去年十月，再次由騰訊領投，融資40億美元，美團點評估值進一步上升至300億美元。市場消息指，騰訊持有美團點評超過一成股權。



金管局籲市民警惕「假銀行」



金管局副總裁阮國恒昨在《匯思》撰文指，近日發現有個別從事虛擬商品交易的機構，名稱或網頁內採用「銀行」一詞，或在描述產品及服務時提及接受「存款」等字眼，他提醒市民小心這類陳述，免被誤導，一旦這些機構倒閉，市民隨時追討無門。



阮國恒在文中指出，任何人未經金管局批准，於香港經營業務時採用「銀行」一詞於其名稱、網頁或域名中，或邀請公衆人士作出任何存款，均屬違法。即使是銀行以外的行業，只要名稱、域名、從事活動及產品申述等計劃採用「銀行」一詞，都要向金管局提出申請。過去五年，金管局共收到並批出18宗相關的申請。



他重申，儘管一些虛擬商品交易機構將存放在該些機構的款項形容為「存款」，但它們並非金管局認可的銀行，而所謂的「存款」也不受香港存款保障計劃所保障。換言之，這些機構一旦倒閉，隨時追討無門。



高瞻