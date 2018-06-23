﻿A股帶動 恒指微彈42點

國企指數表現更疲弱，跌24點，收市報11339點，為今年收市新低。整個星期國指累跌530點，跌幅4.5%，是二月初以來跌幅最大一周。
成交跌破千億關
港股弱勢未止，恒指早段曾跌206點，低見29089點，創今年交易時段新低，但在29000點關口有支持。市場憧憬內地降低存款準備金率救市，但港股反彈幅度有限，最多只升140點，收市升幅收窄至42點，報29338點，在牛熊分界線（29296點）之上收市。不過臨近周末，投資者入市意欲不高，成交只有990億元，跌破千億元大關。
即月期指日間收市升39點，收報29335點，低水4點。內地股市方面，上證綜指升0.5%，收市報2889點，未能收復2900點水平。
友邦（1299）是反彈火車頭，收市升1.4%，報68.6元。內地消費品股持續向好，恒安（1044）升3.2%，收市報78.55元，為表現最佳藍籌股。
手機設備股反彈，舜宇光學（2382）發通告，澄清反向路演未有公佈股價敏感消息，股價反彈2%，收市報145.9元。瑞聲科技（2018）亦升0.3%，收市報115.8元。
友邦領漲升1.4%
市況回穩，個別半新股炒上，碧桂園服務（6098）漲9.8%，收市報11.44元，維信金科（2003）亦升2.9%，收市報21.05元。
耀才證券研究部總監植耀輝指出，港股能否反彈，要視乎內地股市能否企穩，暫時不明朗因素眾多，投資者不宜倉促撈底。
光大新鴻基財富管理策略師溫傑則認為，港股下周或會輕微反彈，但整體跌勢未完，將反覆下試去年12月初28100點低位。