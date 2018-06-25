﻿對港股影響料有限 人行降準釋7000億人幣

為推進市場化法治化債轉股、增加對小微企業的支持力度，人民銀行宣佈，自下月5日起下調國有大型商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率0.5個百分點，合共釋放7000億元（人民幣，下同）。有分析認為，今次人行降準的其中一個原因是近期內地經濟數據較弱，加上臨近半年結致銀行資金面收緊。市場人士料對港股影響有限，投資者仍看重貿易戰多於降準。



人行估計，下調工行（1398）、農行（1288）、中行（3988）、建行（939）、交行（3328）五家國有大型商業銀行和中信銀行（998）、光大銀行（6818）等十二家股份制商業銀行人民幣存款準備金率0.5個百分點，可釋放資金約5000億元，用於支持市場化法治化債轉股項目，同時推動相同規模的社會資金參與。



緩解小微企業融資壓力



該行又指，下調郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率0.5個百分點，可釋放資金約2000億元，主要用於支持相關銀行開拓小微企業市場，發放小微企業貸款，進一步緩解小微企業融資難及融資貴的問題。



料為支持內地經濟



該行表示，今次定向降準是落實6月20日國務院常務會議的有關部署，今年以來市場化法治化債轉股簽約金額和資金到位進展較緩慢，考慮到國有大型商業銀行和股份制商業銀行是市場化法治化債轉股的主力軍，可通過定向降準釋放一定數量、成本適當的長期資金，帶來正面鼓勵，相信今次定向降準有利於穩步推進結構性去槓桿，將繼續實施穩健中性的貨幣政策。



光大新鴻基外滙策略師任曉平認為，今次定向降準或與近期內地經濟數據較弱有關，加上臨近半年結，銀行需繳付存款準備金，導致資金面收緊，而內地銀行的存款準備金水平仍較其他地方高，相信降準可紓緩市場資金短缺的問題，不認為降準的出發點是近日中美貿易戰升溫。



問及釋放資金會否令人民幣滙率進一步受壓，他認為今次降準釋放的資金不算太多，料不會對人民幣滙帶來太大影響，惟應留意在美元升值及資金緊張的情況下，或令資金回流美元資產，加上不少內地企業的美債陸續到期，對美元需求趨緊，令人民幣滙率受壓。



