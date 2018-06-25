﻿小米招股淡風處處 仍掀起市場搶客戰

本港首隻「同股不同權」重磅新股小米（1810），今日起至周四（28日）正式招股。雖然市場對小米招股普遍吹淡風，但各大證券行及銀行陸續加入搶客戰團。繼日前英皇證劵（717）推出「1蚊都唔洗」免息、免按金及免手續費優惠認購5手小米新股後，民眾證劵以同等優惠，再加上免佣，加入搶「米粉」戰。恒生銀行（011）則推指定貸款金額的「一口價」優惠。



證劵行在臨招股一刻才出招，有別於去年至今年初上市的一眾新經濟新股的銷售策略，大部份證劵行均被早前的估值傳聞，加上擱置CDR（中國預託證券）的消息嚇怕投資者，連日來，散戶市場上的淡風，愈吹愈淡。然而，自日前有證劵推出接近為免息無扺押貸款一類優惠後，便吸引其他證券行跟風，一時間出現「瘦田無人耕，耕開有人爭」的情況。



民眾證券「跳樓價」搶客



民眾證券昨日推出免入錢、免息、免手續費認購小米優惠，其客戶毋須付出成本，認購最多5手小米新股，若在小米於暗盤時段沽出，更連佣金也豁免，新舊客戶均受惠，以此計，相當於每人免息借2.2萬元孖展認購小米，較英皇的須扣除佣金的優惠，去得更盡。



民眾證券行政總裁潘康海形容，是次史無前例的特別優惠，可謂不計成本，並指因市場競爭激烈，此優惠應有絕對競爭力，直接回饋客戶。



另一邊廂，機構投資者一類的大戶，對小米則愈唱愈好。日前有內媒傳出李嘉誠入股小米2.34億元股份，大戶名單中更有馬雲和馬化騰，反映大戶與散戶對小米之憧憬出現分歧。



三日後入市最保險



耀才證券研究部總監植耀輝亦表示，小米主要是估值高，再加上中證監日前披露對小米所提出了84條疑問令小米更欠說股力。他建議投資者可留待招股的第三及四日，觀看孖展反應後才決定用現金還是孖展抽。