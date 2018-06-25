﻿永隆收入佔比定四成 冀盈利增幅看齊同業

以轉為輕型銀行為戰略目標的永隆銀行，其常務董事兼總經理許世清表示，該行將力攻資本消耗較少的業務，並把未來2、3年的費用收入佔比的目標定於40%以上，他又有信心期間的盈利增幅可與同業相若。



許世清表示，由2008年母行招行（3968）收購永隆至2017年的九年間，永隆的總資產、貸款及存款每年的複合增長分別為12%、15%及10%，淨利潤每年複合增長更達20%，預料未來2、3年在中港經濟平穩增長下，該行的盈利可望保持正常合理的增長幅度，與同業盈利增幅相若。



去年永隆的淨息差為1.4%，他指，今年上半年的淨息差有所改善，主要受惠該貸款定價較佳。雖然港元拆息及定存息率上升，但因該行資金較充裕，故暫時資金成本壓力未算太大。



談及未來戰略目標時，許世清說，永隆的終極目標是轉型為輕型銀行，即主攻資本消耗較少的業務，如多做費用收入業務來提升收入，避免敍造過多的貸款，尤其高風險的貸款。目前費用收入佔該行總收入介乎38%至近40%，未來2、3年的目標是將費用收入佔比提升至逾40%。同時，為提升營運效率，該行將大力投資科技發展，今年已成立金融科技辦公室，正研究幾個創新科技項目，手機銀行為優先的研究項目，另有研究eKYC（電子化認識你的客戶），以便開戶。



對於是否有意申請虛擬銀行牌照，他回應稱，曾確有考慮，現正「關注和研究當中」，會否落實需視乎環境的變化，暫未有時間表。他坦言，設立虛擬銀行會面對缺乏數據的問題，若採合作模式則要顧及股權分佈事宜；認為要成立虛擬銀行需具備的必要條件。