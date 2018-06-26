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﻿小米招股超額兩倍　時富搶灘錄27億孖展

2018-06-26 列印
        首隻「同股不同權」股小米集團（1810）首日招股孖展認購額達74.72億元，超額認購最少兩倍，惟與上月新股平安好醫生（1833）所錄得的近1200億孖展額相差甚遠。儘管散戶反應較淡，但一眾證券行仍各出奇招搶客，其中時富證券以「零息」成功搶灘，首日孖展額錄得27億元一枝獨秀，跑贏行家。

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