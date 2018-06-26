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﻿3香港夥華為打造雲端化核心網

2018-06-26 列印
　　和記電訊（215）旗下3香港公佈，與華為就核心網絡基建及無線電接入技術兩大範疇進行合作，包括打造電訊雲，將3G及4G核心網雲端化。

　　和記電訊行政總裁胡超文稱，核心網雲端化為5G技術的基礎，其他電訊商亦要跟隨，相信該公司比競爭對手「行前咗」，預計第二期電訊雲項目於明年首季完成。

　　3香港亦宣佈，將於第三季進行3.5GHz、26GHz及28GHz頻段的室內及室外網絡測試，部署5G網絡的鋪設，待有關頻譜標準落實及支援5G技術的手機推出市場後便可提供服務。胡超文提到，公司對3個頻段均感興趣，冀取得頻譜後盡快提供5G流動通訊服務。
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