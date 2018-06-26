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﻿瑞安建業淨虧損減65%

2018-06-26 列印
　　瑞安建業（983）預期今年6月底止半年股東淨虧損將大減65%。成都瑞安城中匯項目290多個家居式辦公單位今年1月開售並逐步交付予買家，相關收入及純利將會於中期業績獲確認；去年12月以13億元人民幣出售大連天地22%，毋須再分佔該聯營公司的虧損。瑞安建業就大連天地須支付的2750萬元已於今年中期一次性回撥；及建築業務今年上半年有較佳業績。

　　金衛醫療（801）發盈喜，預期今年3月底止年度純利約33.63億元，去年虧損1.71億元。純利來自出售國際臍帶血庫股本65.4%而確認一次盈利37.9億元。

　　高雅光學（907）發盈警，高雅光學預期截至今年3月底止年度將由盈轉為淨虧損，去年有溢利560萬元。
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