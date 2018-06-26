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﻿俊盟扭虧賺逾2000萬

2018-06-26 列印
　　電子支付周邊服務供應商俊盟國際（8062）主打銷售無線電子支付終端機「pay at table」裝置，該公司主席兼行政總裁勞俊傑表示，正與本港連鎖餐飲企業合作，目前已在餐飲領域售出逾千部可移動支付的「pay at table」裝置，預期未來該裝置的市場潛力可達2萬部。他又稱，去年賺逾2000萬元，若未來兩年能夠維持，未來三年有機會轉主板。

　　除少數大型企業，現時本港絕大多數中小型商戶仍僅能以現金支付，勞俊傑認為本地的電子支付市場仍有很大發展空間。他指，該公司已向逾2000家本地餐廳銷售「pay at table」裝置，相信最少還有2萬個潛在網點，計劃於3年內進駐到這些市場中。
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