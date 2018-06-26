  • 2018年6月26日 星期二
  • 30º
  • 75%
熱門： 張智霖世盃狂熱沙中線元朗天橋七一遊行

日報新聞 > 財經

﻿恒大健康67億入股美電動車公司

2018-06-26 列印
　　恒大健康（708）昨天宣佈，斥資67.47億元購入美國電動汽車公司Faraday Future的45%股權，成為最大單一股東，交易作價將於7月初以現金一次過支付。恒大健康並會在未來兩年，分兩階段再向該電動汽車項目注入12億美元（約93.6億港元）的資金。恒大健康表示，投資新能源汽車項目，是要令集團業務多元化。

　　Faraday Future是由樂視創辦人賈躍亭建立，恒大健康昨日通告指，Faraday Future項目將會由一間新合資公司持有，恒大健康持有合資公司45%股權。Faraday Future原有股東則透過注入技術資產以及業務，取得合資公司33%股權。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd