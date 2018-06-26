﻿中環IFC外望——滙豐夥港視合作 PayMe可網購付款

滙豐手機支付應用程式PayMe，繼去年二月推P2P（個人對個人）轉帳服務後，昨宣佈與香港電視（1137）旗下HKTVmall合作，推出其首個P2M（個人對商戶）支付服務，讓PayMe用戶於今周稍後日子可在HKTVmall網購作支付之用。



其客戶在HKTVmall透過PayMe付款，屆時只需幾個簡單步驟，在HKTVmall應用程式上點擊結帳，頁面將自動轉往PayMe應用程式進行付款。確認付款成功後，系統會即時處理定單。



香港電視主席王維基（圖左）表示，客戶用PayMe在HKTVmall網購僅需2秒便可完成交易，較用信用卡網購需時更快。因應是次與PayMe合作，亦有短期推廣優惠，包括消費滿400元，可即時獲贈50元折扣優惠、購買指定電器及電子產品可享首件95折及第2件92折，以及抽獎，優惠將於7月陸續完結。



他指，去年在HKTVmall購物的客戶人數達47.7萬，料今年上半年購物人數將可打破去年紀錄。



支付寶HK搶攻菲傭 跨電子錢包實時轉帳



Alipay HK進軍菲傭市場，應用區塊鏈技術推出香港至菲律賓跨境實時匯款功能，在數秒內可將款項匯至菲律賓電子錢包GCash的用戶。在服務試行首三個月內，豁免用戶手續費，並不設匯款上限。



該滙款功能運用區塊鏈技術，匯款人及收款人都可以清楚追蹤到資金，從提交匯款申請到交易完成的每個過程都上傳至區塊鏈匯款平台。Alipay payment service（HK）（APSHK）行政總裁陳婉真表示，可解決到目前匯款過程不透明的問題，她又指Alipay HK可解決現時匯款高手續費、非實時的情況。



長和（001）聯席董事總經理兼APSHK董事局主席霍建寧則提到，現時Alipay HK有逾150萬名用戶，連接商戶約20000個，未來亦有意將匯款服務擴闊至其他國家。



高瞻