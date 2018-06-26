﻿跌至三周低位 擬限中企投資 杜指瀉328點

美股周一跌見三周新低，杜指初段曾跌325點或1.2%，見24255點；標指和納指分別跌1%和1.4%。美國財政部打算周二發出新規，限制中國對美科技公司投資，消息利淡美股在過去10個交易日中有九日報跌。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24252，跌328點；納斯達克指數收報7532點，跌160點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見74.1港元，較香港收市價升0.35港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見381.56港元，較香港收市價跌7.24港元。



歐市三大主要股市倫敦、巴黎和法蘭克福後段，跌幅擴大至1.45至2.05%。



市場憂貿易關係緊張



商務部公佈，五月美國新屋銷售按月增6.7%，至68.9萬間的年率化後單位，見六個月新高，高於分析師預測的66.7萬間；樓價中位數則按年跌3.3%，至31.3萬美元。數字反映美國南部的樓盤銷售，按月增長見近11年最強的17.9%，其他地方需求則好壞參半。



美國與中國和歐盟等主要貿易對手之間緊張關係不斷升級，令美股投資者憂慮日深。英特爾、美光和輝達等晶片製造商股價，昨日早段至少跌1.5%，波音、Caterpillar和通用汽車等對中國業務比重較大的美國企業，股價亦分別跌1.9%、1.4%及0.9%。



美匯指數反覆走軟，美市早段跌0.24%，見94.292點；日圓則見三連升，見109.38（每100日圓兌7.17港元）的兩周高位，較上周五升0.54%。



國際油價先軟後回升，紐約八月期油曾升86美仙或1.25%，見每桶69.44美元。



港股方面，雖然人民銀行周日宣佈降準，但對中港股市並無刺激作用，港股昨日不但跌穿俗稱「牛熊分界線」的250天線，連29000點心理關口亦一併失守。恒指跌377點，收報28961點，再創今年新低。降準令人民幣轉弱，內地航空股及本地零售股均成跌市重災區。



港股失守兩萬九關



雖然港股弱勢，但卻有「北水」撈底，南向滬港通錄得3.27億元人民幣淨流入，南向深港通淨流入更多達9.07億元人民幣。



信誠證券投資部高級經理劉兆祥指出，美國加息及美元強勢，令資金流出新興市場，港股在28000點是重要支持位，如果失守便意味熊市或已來臨。



人民幣顯著下跌，對借了大量外幣債務的航空股不利，加上油價上升令營運成本增加，中國航空（753）下挫6.8%，收報8.08元；南方航空（1055）更跌9.3%，收報7.01元。



人民幣弱勢打擊內地客來港消費意欲，不利零售股表現，莎莎國際（178）暴跌9.6%，收報5.21元；周大福（1929）亦跌6.2%，收報8.76元。