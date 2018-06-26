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﻿人幣曾跌逾450點子

2018-06-26 列印
　　人行公佈降準後，昨人民幣在岸價及離岸價雙雙大跌，均一度跌逾450點子，在岸價跌穿6.54，離岸價更跌穿6.55，低見6.5540兌1美元，同創近半年新低。交易員預期，人民幣在內外負面因素夾擊下，短期或下試6.6水平。

　　昨天人民幣在岸價（CNY）日盤曾低見6.5416兌1美元，較上周五收市跌達452點子，其後跌幅收窄，收報6.524，下跌276點子。人民幣中間價則報6.4893，跌89點子。人民幣離岸價（CNH）跌勢亦相當急，且八連跌，最多跌453點子，截至昨日晚上八時許，報6.5475，下跌388點子。

　　上商財資業務處研究部主管林俊泓表示，由於內外都充斥不利人民幣的負面消息，料短期人民幣將下試6.6。
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