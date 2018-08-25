貿易談判無果 恒指挫118點

中美一連兩日的貿易談判正式落幕，雙方未有達成任何實質成果。其後有傳中國官員提出，在美國11月中期選舉結束前，不會展開進一步談判，為貿易戰增添變數。
金管局再接17億港元
另外，港元匯價再觸發弱方兌換保證，金管局再「出手」購入17.66億港元，金管局繼上星期先後四度入市買入港元，今個月內則五度入市。隨外圍消息影響，恒指低開224點，午後人行「放水」，開展中期借貸便利（MLF），帶動A股反彈，港股跟隨內地股市收窄跌幅，一度回升40點，收報27671點，跌118點，全周累升458點；國指收報10779點，下滑34點，全周累升265點。大市成交只有769億元，為八月最低成交額。
手機股沽壓顯著，通達（698）挫4.76%，收報1.2元；舜宇（2382）下挫1.45%，收報92.05元。早前升幅甚大的物管股亦遭拋售，彩生活（1778）急瀉8.45%，收報6.28元；碧桂園服務（6098）下滑2.92%，收報13.3元。
中國金洋資產管理董事總經理郭家耀指出，一如市場預期，中美貿易談判未有取得重大進展，恒指升幅有限，仍於28000點有較大阻力，26800點則是一個較強的支持位。郭家耀亦表示，近期未有利好市場消息公佈，以及壞消息繼續醞釀，相信港股短期將持續向下，建議先行沽貨獲利。
衍匯亞洲暗盤潛水
另外，本港交易商經紀衍匯亞洲（8210）下周一（27日）於創業板掛牌，上市前夕在暗盤市場向下。輝立交易場資料顯示，衍匯亞洲暗盤收報0.248元，較上市價0.255元，跌0.007元或2.75%。