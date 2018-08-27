﻿美股向好人行維穩 港股再戰兩萬八關

由八月初至今，港股一浪低於一浪，月中恒指曾低見26871點，目前仍受制於28000點阻力。不過上周五美股造好，加上人行出手穩定人民幣匯率，港股美國預託證券（ADR）上周五收報27911點，料恒指今日高開240點或0.87%。



重磅藍籌股向上，騰訊（700）ADR收報359.6元，較本港收市價高1.58%；滙控（005）ADR收報69.9元，較本港收市價高0.72%；友邦（1299）ADR收報67元，較本港收市價高1.28%。石油股表現較好，中海油（883）及中石油（857）ADR股價，分別較本港收市價高逾1%。



不過，中美貿易談判並無實質成果，港股業績期亦接近尾聲，以及人行出招穩定人民幣匯價。但美國聯儲局九月中加息機會甚高，利率期貨顯示，九月加息機會率達88%。由於外圍美元強勢難擋，利好港股因素似乎欠奉。



儲局九月加息機率高



第一上海首席策略師葉尚志預期，港股大方向仍是反覆向下，隨著業績高峰期過去，業績觸發的反彈將完結，對下半年情況審慎，美國加息步伐、內地經濟數據有向下壓力、新興市場走資情況未扭轉以及貨幣貶值等因素，均左右大市去向。



早前人行將遠期外匯風險準備金上調，現時又重啟逆周期因子，主要令人民幣跌勢減慢，但外部美元強勢，人民幣就會有一定壓力，人行不能完全控制人民幣走勢，未來要關注能否守住6.9重要關口。



外圍方面，英國至今仍未在脫歐進程上取得實質協議，與歐盟決定把達成「脫歐」共識的日期推遲四星期，至今年11月中。外電指出，英國首相文翠珊擔心她在七月公佈的「軟脫歐」方案，或被保守黨議員，包括早前已請辭的約翰遜等人推翻，令英國無法成功脫歐。