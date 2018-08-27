﻿將進入穩定增長期 姚波：陸金所無上市時間表

中國平安（2318）首席財務執行官姚波指出，今年上半年，旗下陸金所盈利高速增長，並進入穩定增長期。未來，金融科技子公司的利潤貢獻佔比將繼續提升。至於將繼平安好醫生後，平保第二隻金蛋─陸金所上市大計，會否受近期P2P（網貸平台）整頓潮影響？姚波重申，有關分拆陸金所上市，一直沒有明確時間表，仍等待適合上市時機。並指近期P2P「爆雷潮」，對陸金所反而是好事，讓投資者明白投資要看品牌及實力。



姚波接受訪問時稱，目前，集團旗下的科技子公司當中，只有陸金所、汽車之家錄得盈利，其他科技子公司仍處在培育期。



平安於上半年，旗下金融、醫療科技業務發展迅速，實現營運利潤46.07億元，按年勁增13.6倍；在集團營運利潤中佔比7%，佔比按年提升6.4個百分點。5月由平保分拆上市的平安好醫生（1833），上半年仍錄得虧損4.44億元，虧損按年輕微收窄2.6%。陸金所連續7年虧損，至去年度終扭虧為盈，今年上半年更有高速增長。



不強求子公司利潤佔比



被問及今年底金融科技子公司的利潤佔比會否提升至10%以上，姚波僅表示，「不會強求。」他指出，科技業務高估值，市盈率倍數較高，目前的利潤貢獻佔比不大，但價值（估值）貢獻更大。



平安分拆科技子公司上市，被視為集團的賺錢「金蛋」，為集團帶來長遠的收益。目前醫療科技子公司平安好醫生已「橫空出世」，但市場焦點的陸金所上市大計則一波三折，至今「只聞樓梯聲」，仍未有明確上市時間表。



姚波指出，內地P2P「爆雷潮」、「跑路潮」，對陸金所反而是好事，原先部份投資者只盯着高回報，卻看不到高回報背後的高風險。



他說︰「事件讓投資者得到教育，投資要看品牌、重視運營實力。」他相信，內地逾千家P2P平台公司，最終大部份都會消失，能夠存活下來的平台「比較健康」。



另據內地業內消息指，監管當局今年不會批准互聯網金融企業上市，A股上市無望，P2P網貸平台均寄望來港上市或在納斯達克上市。整體市場氣候變化，亦成為陸金所上市的阻力。



監管阻力大 難進軍A股



儘管如此，中國平安內部「湊大BB」的進程一刻也沒有放緩，陸金所之後，金融壹帳通、平安醫保科技、平安好房等都是孕育中的「金蛋」。



談到保險投資方面，姚波坦言，整體有些壓力，投資會受到中美貿易戰、內地去槓桿及流動性趨緊等因素的影響，尤其要避開高風險的金融資產。



集團於上半年的保險資金組合的年化總投資收益率為4%，按年跌0.9個百分點。