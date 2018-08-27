﻿中石化半年多賺52% 中期息16分大增六成

中石化預計，下半年境內成品油和石化產品需求穩定增長，天然氣需求將保持快速增長。下半年計劃生產原油1.46億桶，其中境內1.25億桶，境外2100萬桶；生產天然氣4978億立方英尺。
油價高企推升收入
營業收入上升因國際原油價格高企，以及公司持續推進精細化營銷，統籌優化內外部資源，全力拓展市場。上半年原油加工量1.21億噸，成品油產量7637萬噸，其中汽油產量按年增長5.7%，煤油產量增長9.4%。
勘探及開發方面，上半年實現油氣當量產量2.24億桶，按年增加1.4%；其中境內原油產量1.23億桶，按年增0.4%，海外原油產量1995萬桶，按年倒退12.6%；天然氣產量4762億立方英尺，按年增長5.3%。
煉油方面，上半年原油加工量1.21億噸，按年增2.5%；成品油產量7637萬噸，按年增3%，其中汽油產量按年增長5.7%，煤油產量增長9.4%。
上半年外銷原油、天然氣及其他上游產品的營業額為411億元，按年增24.5%。石油產品（主要包括成品油及其他精煉石油產品）的對外銷售收入為7186億元，按年增9.9；其中，汽油、柴油及煤油的銷售收入按年增10.3%至6106億元。
展望下半年，受貿易摩擦及地緣政治衝突等因素影響，預計國際油價走勢不確定性增加。公司下半年計劃生產原油1.46億桶，其中境內1.25億桶，境外2100萬桶；生產天然氣4978億立方英尺。燃油則計劃加工原油1.21億噸。