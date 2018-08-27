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﻿奧邦建築今招股 3900元入場

2018-08-27 列印
　　澳門建築承包商奧邦建築（1615）今天起至周四（30日）招股，共發售1.5億股，10%作公開發售。招股價介乎0.52元至0.78元，每手5000股，入場費3939.3元，最高集資1.17億元，下月10日掛牌。西證國際為獨家保薦人。奧邦主要收入均來自澳門酒店及娛樂場，但已開始多元化發展，去年便有5名非酒店及娛樂場行業的客戶。

　　公司所有收入均來自澳門私營機構，包括與酒店及娛樂場項目有關的結構工程及裝修工程。奧邦有17個正在進行的項目，總合約金額為7.62億元（澳門幣，下同）；另有20個項目在提交標書或報價後仍未收到結果，預期總合約金額約為6.057億元。
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