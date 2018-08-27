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﻿中國太保賺83億 純利增近三成

2018-08-27 列印
　　中國太保(2601)公佈上半年業積，中期純利增26.8%至82.54億元(人民幣，下同)，但受到暫停售短期保險產品的影響，反映未來盈利能力的新業務價值隨同整體市場下跌，跌17.5%，不派中期息。展望前景，太保指仍然面臨着一些挑戰，今年上半年個險新保增長承壓，新業務價值出現負增長；同時資管新政背景下，對保險資產負債管理提出了更高的要求。未來將加強發展風險保障型和長期儲蓄型業務。

　　截至6月底止，中國太保錄得保險業務收入1926.33億元，按年升17.6%；其中壽險保費收入升18.5%至1310.37億元，產險保費收入606.85億元，亦升15.6%。但上半年實現新業務價值162.89億元，按年下降17.5%。
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