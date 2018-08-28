﻿儲局偏鴿穩定市場情緒 美股勁升 標指納指破頂

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26049點，升259點；納斯達克指數收報8017點，升71點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見71.19港元，較香港收市價升1.07港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見365.62港元，較香港收市價升4.62港元；港股ADR折合恒指報28452點，升181點。
美匯指數微跌，報94.961點，跌0.185。日圓報110.97兌1美元，升0.24%。歐羅兌美元報1.1652，升0.26%。英鎊報1.2885，升0.3%。七月芝加哥聯儲全美活動指數為0.13，較預估的0.45為低；六月指數由0.43修訂為0.48。油價回軟，紐約期油每桶報68.86美元，升0.2%；倫敦布蘭特期油報76.11美元，升0.38%。
港股方面，人民銀行上周末「出招」，刺激人民幣匯價急彈，企穩6.8水平，加上有傳社保基金入市，中港股市向好。恒指裂口高開344點，重越28000點關口，大市一度漲逾600點，收報28271點，揚599點，創近半年最大單日升幅。
港股勢強 勁升599點
人行重啟逆周期因子，連同早前將遠期外匯風險準備金上調，均為穩定人民幣匯價舉措。內地股市急漲，帶動恒指大升，一度揚617點，高見28289點，收報28271點，漲599點，升穿10天線（27639）及20天線（27902），並挨近50天線（28380）。國指則收報11049點，升269點。大市成交增至957億元，但仍未能突破千億元水平。
吉利汽車（175）收升6.97%，報17.5元，為表現最好藍籌。其他汽車股同時彈出，廣汽集團（2238）收升6.8%，報7.7元；華晨中國（1114）中期業績佳，股價漲至一個半月高，收市升14.68%，報12.5元。
英皇證券研究部總監陳錦興表示，恒指上漲可補回半個月前裂口下跌，然後上試28300至28400點關，甚至28800點關，而且大部份板塊昨日反彈，反映市況有支持。陳錦興認為，鑑於周四是期指結算日，相信本周會出現較多技術性買盤支持大市，令港股繼續上揚。