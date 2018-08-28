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﻿在岸人幣大升618點子

2018-08-28 列印
　　人民銀行維穩人民幣，於上周五再出招，重啟人民幣中間價報價的「逆周期因子」，刺激人民幣在岸價（CNY）收市大升618點子，報6.8171兌1美元。上周五在外圍已急彈的離岸價（CNH）則表現反覆，早段曾漲240點，其後一度倒跌百多點。

        在人行公佈重啟逆周期因子後，人民幣中間價昨日報6.8508，大幅上調202點子。離岸價早段高見6.7817，但其後曾低見6.8162。截至晚上約十時半，報6.8005，微升52點子，每100港元兌86.66元人民幣。

        渣打香港外匯策略師張敬勤指出，在人行公佈重啟逆周期因子後，昨中間價較預期更強，以至市場先行將美元長倉平盤，帶動人民幣離岸價早段急升，但認為市場對人行公佈反應過大，因中美貿易戰尚未解決。
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